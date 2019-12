You : la saison 3 déjà confirmée ? Le lapsus de Penn Badgley qui en dit long

De retour depuis le 26 décembre avec sa saison 2, You aura-t-elle droit à une saison 3 sur Netflix ? Alors que les rumeurs vont bon train sur une possible suite, c'est Penn Badgley qui vient de vendre la mèche. Dans une interview, l'interprète de Joe Goldberg a fait un gros lapsus et laissé entendre qu'une saison 3 semble bien dans les cartons. Et ce n'est pas si étonnant.

You : une saison 3 commandée ? Le lapsus de Penn Badgley