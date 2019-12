You saison 3 : la série avec Penn Badgley déjà renouvelée ?

Une saison 3 pour You ?

Pas de chance pour Penn Badgley, le comédien n'est peut-être pas près de dire au revoir à Joe Goldberg, son personnage dans la série You, qu'il déteste incarner. Tandis qu'une saison 2 est attendue le 26 décembre sur Netflix, les chances de voir une saison 3 être commandée viennent en effet de considérablement augmenter.

Deadline vient de le révéler, la Californie - état dans lequel se déroule l'action de la saison 2, a tout simplement accordé une bourse de 7,2 millions de dollars aux studios de production (Warner Horizon et Berlanti Prods) afin de tourner une potentielle suite sur ses terres.

Une suite est possible

Bien évidemment, cela ne signifie pas encore que You sera renouvelée pour de nouveaux épisodes, Netflix et les studios souhaitant probablement attendre de connaître les audiences avant de se lancer. Néanmoins, une telle somme allège considérablement le budget d'une fiction comme celle-ci, ce qui limite ainsi les pertes. Point non négligeable. De plus, si la série bénéficie aujourd'hui de la promesse d'un tel apport, c'est qu'une saison 3 semble clairement faire partie des plans des créateurs, qui pourraient donc avoir déjà débuté sa pré-production... Pas très étonnant vu la fin de la saison 2 que PRBK a pu voir en avance (on vous en parle très vite !).

A ce sujet, alors que la saison 2 de You sera adaptée du livre Les corps cachés de la saga littéraire imaginée par Caroline Kepnes, l'autrice a récemment confirmé être en train de travailler sur deux nouveaux romans. De quoi donc largement ouvrir la porte à de nouvelles suites...