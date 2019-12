You saison 2 : Penn Badgley déteste jouer Joe Goldberg dans la série de Netflix

Le 26 décembre prochain, Penn Badgley sera de retour dans la peau de Joe Goldberg à l'occasion de la saison 2 de You, l'inquiétante série de Netflix. Pourtant, si les fans ont déjà hâte de retrouver son personnage, le comédien l'a confessé à Digital Spy, ça n'est jamais son cas. Et pour cause, "il y a énormément de choses que je n'aime pas chez lui". Pire, il l'a ensuite ajouté : "Pour être honnête, je n'aime quasiment rien chez lui".

Penn Badgley vs Joe Goldberg

Une déclaration fracassante mais également peu surprenante. Après tout, Joe Goldberg n'a rien de l'homme idéal. On parle quand même d'un tueur psychopathe capable de stalker des femmes et de les enfermer chez lui. Surtout, le comédien l'a également rappelé, ce rôle l'oblige à jouer avec ses limites en portant à l'écran quelque chose de compliqué à assumer : "Il y a énormément de choses le concernant avec lesquelles je dois lutter, d'autant plus que je dois toujours tenter de l'humaniser le plus possible".

Or, comme il a tristement pu le constater ces derniers mois, cette humanisation forcée peut donner lieu à d'étranges situations dans la vraie vie où des fans... n'hésitent pas à défendre le comportement et les actes de Joe Goldberg. De quoi désespérer et lasser l'acteur, régulièrement confronté à des demandes étranges.

A ce rythme-là, une saison 3 s'annonce compliquée.