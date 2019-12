You saison 2 : des fans ont demandé à Penn Badgley de les kidnapper et ça ne l'amuse pas trop !

Joe Goldberg fascine autant qu'il fait flipper. Lors de la mise en ligne de la saison 1 de You sur Netflix l'an dernier, Penn Badgley n'avait pas hésité à recadrer ceux et celles qui sont un peu trop fans de son personnage.

Des rencontres flippantes pour Penn Badgley

Tandis que la saison 2 de You arrive dans quelques jours sur Netflix, l'acteur est revenu sur ces fans un peu trop passionnés et s'est confié sur certaines rencontres flippantes qui l'ont marqué. Parmi elles ? Une femme a demandé à l'acteur de la kidnapper ! "Des gens viennent me voir avec des menottes et me disent : 'Prends-moi. J'ai fait le plus dur. Mets-moi dans la cage'" a expliqué Penn Badgley à Entertainment Tonight.

Une chose assez spéciale pour l'acteur qui, avant la diffusion de la saison 1, ne s'attendait pas à ce genre de réactions de la part des téléspectateurs. "Je ne voulais pas corriger les gens de cette façon mais c'est intéressant. (...) Pour moi, cette série est assez virale. Elle doit provoquer des conversations, c'est une expérience sociale" a ajouté l'ex de Blake Lively.

Un personnage qui ne le tracasse pas

Toujours pour Entertainment Tonight, Penn Badgley confie qu'il arrive facilement à laisser Joe derrière lui et qu'il n'est pas hanté par les actions de son personnage. "Je n'ai pas autant de mal que vous pouvez le penser. Je laisse Joe dès qu'ils disent 'couper" mais je pense à d'autres choses. Par exemple, ces conversations que l'on a. Je me dis : 'La vache, pourquoi nous voulons autant voir cette série ?' C'est intense" confie-t-il.

Quant à la saison 2 ? Selon Penn Badgley, elle reprend les clés du succès de la saison 1. "Ce qui est différent, ce sont ces deux femmes, Candace et Love. Elles représentent quelque chose qui était absent dans la saison 1" avoue l'acteur. Rendez-vous le 26 décembre sur Netflix pour découvrir ça !