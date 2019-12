You saison 2 : on a vu les épisodes, ce qu'on a aimé (ou pas)

Joe Goldberg change de vie... et d'identité ! Après avoir tué Beck (Elizabeth Lail) et avoir fait porter le chapeau à son psychologue, le plus séduisant des stalkers va débarquer à Los Angeles dans la saison 2 de You. Décidé à tourner la page, il va être rattrapé par son passé... mais surtout par son ex, Candace (Ambyr Childers). Cette seconde saison qui débute le 26 décembre sur Netflix est composée de 10 épisodes... et il y a du bon et du mauvais.

On a aimé

Le premier épisode

Tout avait si bien commencé ! Pour son retour, la saison 2 de You nous offre un premier épisode assez envoûtant. Comme Joe, on apprend à découvrir ce nouvel environnement, la ville ensoleillée de Los Angeles. L'épisode est assez bien rythmé et se place dans la lignée directe de la saison 1, toujours évidemment avec la voix-off de Penn Badgley. Le twist de fin (promis, on en dira pas plus) est assez excitant.

Love

De tous les nouveaux personnages, Love est certainement celle qui est non seulement la plus intéressante mais aussi la plus développée. Normal puisque le personnage est décrit comme la "nouvelle Beck". Mais Love est bien plus qu'une simple "Beck bis" ! Elle est loin d'être une simple "victime" de Joe et s'impose comme son égale à bien des égards. Un personnage complexe et passionnant très bien interprété par Victoria Pedretti. On en attendait pas moins de l'actrice découverte dans The Haunting of Hill House.