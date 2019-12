You saison 3 : bientôt une suite sur Netflix ? La créatrice répond

Vous avez profité des vacances de Noël pour binger la saison 2 de You, mise en ligne ce jeudi 26 décembre sur Netflix, et vous vous demandez désormais si la série reviendra l'an prochain pour une saison 3 ? Ça tombe bien, Sera Gamble, la co-créatrice, a dévoilé la réponse à Cosmopolitan UK. Et elle devrait à la fois vous faire plaisir et vous frustrer.

Une suite de folie en tête

Interrogée en janvier dernier par le magazine sur l'avenir de la série portée par Penn Badgley, elle a déclaré, "Absolument, la série pourrait revenir pour une saison 3". Néanmoins, elle l'a ensuite rapidement précisé, cette décision ne sera prise qu'au dernier moment par les dirigeants de la plateforme, "C'est aux gens en haut de décider. Donc on espère que beaucoup de monde vont regarder la série afin qu'elle se poursuive".

Autrement dit, il va falloir motiver vos amis et votre famille à regarder la saison 2 afin de faire gonfler les audiences au risque d'avoir le droit à une mauvaise surprise. D'autant plus que Sera Gamble l'a promis, la possible suite devrait être totalement folle, "Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une idée pour la saison 3 qui est TELLEMENT excitante que les gens en parlent tous les jours dans la salle des scénaristes." Difficile de ne pas être excité, notamment quand on pense à la fin du dernier épisode.

D'ici là, la créatrice "croise les doigts" et nous aussi.