"Mon coeur et mes poumons s'arrêtaient" : Penn Badgley (You) révèle avoir failli mourir plusieurs fois, ses confidences choquantes

Penn Badgley a connu un succès énorme grâce au rôle de Dan Humphrey dans Gossip Girl, puis quelques années plus tard dans You, la série Netflix dans laquelle il incarne un stalker psychopathe qui l'a rendu encore plus populaire. Depuis, beaucoup de fans cherchent à en découvrir davantage sur leur acteur préféré. Penn Badgley s'est récemment confié lors d'une émission de podcast sur son enfance compliquée.

>> Penn Badgley et Leighton Meester réunis, 10 ans après la fin de Gossip Girl <<

"Ma mère m'a ressuscité plusieurs fois"

L'acteur a révélé être né prématuré de deux mois. Malheureusement, cette naissance précipitée lui a causé beaucoup de problèmes. Son coeur et ses poumons "s'arrêtaient à répétition". Il est donc resté deux semaines en soins intensifs à l'hôpital avant d'être renvoyé chez lui avec un moniteur pour surveiller ses organes.

"Ma mère devait me ressusciter plusieurs fois parce que mon coeur et mes poumons s'arrêtaient. J'avais un moniteur qui bippait très fort. La première fois qu'elle a dû le faire, c'était dans la voiture, au retour de l'hôpital, quand je venais d'en sortir", explique très ému l'acteur de 36 ans. C'était une période très compliquée pour sa mère qui devait le surveiller sans cesse, mais heureusement, "un simple contact humain" le réveillait.

>> Netflix : inspirée d'une histoire vraie, cette série façon You va vous faire trembler <<

Des traumatismes à vie

Penn Badgley a gardé quelques séquelles de ses premiers mois de vie. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux et ne souffre plus de problèmes cardiaques ou respiratoires mais il a gardé une certaine sensibilité au touché. "Ça a eu un effet émotionnel sur moi, je suis extrêmement sensible au touché, j'ai remarqué ça dans ma vie. À chaque fois que quelqu'un me touche, j'en suis très vite conscient", dit-il.

Il explique aussi qu'il est beaucoup plus conscient de "ce qu'est la vie et ce qu'elle n'est pas", surtout depuis la naissance de son fils. L'acteur de 36 ans était très ému tout au long de cet entretien mais précise qu'aujourd'hui tout va bien pour lui. Il sera même bientôt de retour en tant que Joe Goldberg dans la saison 4 de You, qui commence à se révéler.