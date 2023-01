You saison 4 : Joe et ses secrets en grand danger dans la bande-annonce, énorme changement à venir dans la suite

Enfin une bonne nouvelle du côté de Netflix. Après plusieurs semaines passées à supprimer des séries pourtant adorées des abonnés, la plateforme va bientôt faire revenir l'une de ses fictions les plus emblématiques. Le 9 février prochain, c'est la saison 4 de You - ou tout du moins sa partie 1, qui sera mise en ligne. Et cette fois encore, le psychopathe préféré des spectateurs vivra une année mouvementée.

Au programme de ces nouveaux épisodes ? C'est du côté de Londres que l'on retrouvera un Joe (Penn Badgley) au coeur brisé, alors qu'il endossera cette fois-ci l'identité du Professeur Jonathan Moore à l'université. A cette occasion, il va encore une fois tomber sous le charme d'une nouvelle jeune femme, Kate (jouée par Charlotte Richie), qui pourrait bien lui réserver quelques surprises, tandis que Marianne (Tati Gabrielle) - qui fuyait à Paris pour s'éloigner de Joe à la fin de la saison 3, ne devrait pas être très loin pour continuer à le hanter.

Joe en grand danger dans la saison 4

De quoi s'attendre à une saison classique et répétitive ? Oui... mais non. Si l'on se fie à la première bande-annonce dévoilée ce lundi 9 janvier, les cartes seront redistribuées cette année puisque c'est Joe qui se retrouvera dans la peau du stalké par un mystérieux personnage. Le twist ? En plus de réveiller son propre dark passenger, ce nouvel ennemi pourrait menacer ses terribles secrets en s'en prenant directement à ses élèves, provoquant un vent de panique dans le pays et attirant ainsi les médias.

Un retournement de situation qui devrait apporter de la fraîcheur et un regain d'intérêt à la série, d'autant plus que cette saison 4, plus que les précédentes, sera portée par un casting de jeunes héros tous plus excentriques et déjantés les uns que les autres. Comme le dit si bien Joe dans le trailer : "Je suis tombé sur des gens complètement fous et perturbés. Un cercle de crétins privilégiés." Autant dire que les confrontations et jeux de dupes devraient être explosifs et nous offrir des situations improbables mais jouissives.