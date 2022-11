You saison 4 : changement pour la suite de la série, mais c'est une bonne nouvelle

Lancé d'abord sur la chaîne américaine Lifetime, You a bien failli passer à la trappe. Après des audiences très moyennes aux US, le show avec Penn Badgley a débarqué sur Netflix... et a fait un carton ! Résultat ? La plateforme a décidé de commander une saison 2, suivie en octobre 2021 de la saison 3 qui se terminait plutôt mal pour l'un des personnages principaux.

>> You : une saison 5 et un spin-off sur Love à venir ? L'auteure des livres donne son avis <<

Même si You part parfois un peu (trop) dans tous les sens, le succès de la série est indéniable, et Netflix compte bien en profiter. La saison 4 a été commandée avant même la sortie de la saison 3, mais les fans de Joe Goldberg ont dû patienter : elle n'arrivera finalement qu'en 2023 avec une quatrième saison divisée en deux parties. Au programme ? Une nouvelle ville pour Joe (et non, ce ne sera pas Paris), une nouvelle cible et (forcément) de nouveaux ennuis.

Netflix annonce un changement pour la saison 4 de You

Il y a quelques mois, lors de l'événement Tudum, Netflix a dévoilé la date de sortie de la saison 4 de You. Sauf qu'il y a un changement de dernière minute ! Ce jeudi 24 novembre, la plateforme a dévoilé une bonne nouvelle : les nouveaux épisodes seront finalement disponibles un peu plus tôt que prévu. Au lieu du 10 février, la première partie de la saison 4 de You sera finalement dispo le 9 février. Quant à la partie 2, il faudra attendre juste un mois : elle sera en ligne le 9 mars. Et comme vous pouvez le voir sur l'affiche, Joe a l'air vachement content de revenir dans nos vies :