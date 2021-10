You saison 3 : la mort de (SPOILER) était prévue depuis le début

RIP Love Quin... Arrivée dans la saison 2 de You, l'héroïne est morte dans le dernier épisode de la saison 3, tuée par Joe (Penn Badgley). Alors qu'elle pensait avoir paralysé son mari après avoir appris qu'il l'avait trompée avec Marienne (Tati Gabrielle), Love s'est fait prendre à son propre jeu. Notre psychopathe préféré la tuait en lui injectant un poison et se servait de sa mort pour disparaître. Une fin tragique pour le couple mais pas si surprenante du côté des acteurs.

La mort de Love était prévue depuis la saison 2

Il faut dire que Victoria Pedretti qui jouait le rôle de Love était au courant depuis un moment qu'elle n'allait pas faire long feu dans la série : l'actrice n'avait signé que pour deux saisons. Sera Gamble, la créatrice et productrice de You, a d'ailleurs confirmé que la mort de Love était prévue dès son arrivée dans la saison 2 de la série. "On a commencé la saison 3 et on savait comment cette relation allait se terminer. J'irai même plus loin en disant que l'on savait la fin avant même d'écrire la scène de leur rencontre dans l'épicerie (...) Nous avons toujours eu l'idée de raconter cette histoire sur deux saisons" a-t-elle confié à Collider.

Sachant qu'elle ne serait pas de retour dans une potentielle saison 4 depuis officiellement annoncée par Netflix (découvrez les premières infos sur la suite), Victoria Pedretti se doutait donc que Love n'allait pas survivre. L'actrice qui a réagi à la fin tragique de son perso a aussi confié que tourner la scène de la mort de Love n'a pas été facile. "C'était incroyablement difficile de mourir dans ce personnage. Je n'avais jamais joué un personnage aussi longtemps donc c'était très émouvant" a confié l'actrice révélée dans The Haunting of Hill House.