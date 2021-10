You saison 4 : Netflix annonce officiellement le retour de Joe juste avant la saison 3

Enfile ta meilleure casquette, Joe Goldberg revient sur Netflix. Après une longue pause à cause de la pandémie de Covid-19, Penn Badgley et Victoria Pedretti se sont retrouvés en février 2021 pour mettre en boîte les 10 épisodes de la saison 3 de You, dispo ce vendredi 15 octobre. Enorme succès sur Netflix après avoir bidé sur Lifetime aux US, le show s'est imposé comme l'un des succès de la plateforme.

Et une saison 4 pour You

A tel point que Netflix a d'ores et déjà commandé une saison 4 de You ! L'annonce a été faite ce mercredi 13 octobre 2021, deux jours avant la sortie de la saison 3. Pour l'instant, aucun détail sur la suite que ce soit concernant la date de sortie ou bien le casting n'a filtré. On se doute que Penn Badgley reprendra le rôle de Joe mais qu'en sera-t-il pour les autres ? La saison 3 va-t-elle nous réserver une fin complètement mortelle et tuer d'autres personnages comme Love par exemple ? Rendez-vous dès vendredi sur Netflix pour le savoir ! En tout cas, dans un communiqué, la productrice et créatrice Sera Gambla a déclaré que "l'équipe de You est excitée d'explorer de nouvelles facettes de l'amour dans la saison 4".

Ce qui nous attend dans la saison 3

Dès ce vendredi, les fans de You pourront retrouver la saison 3 qui débute quelques mois après la fin de la saison 2 (découvrez la bande-annonce dans notre diaporama). Joe et Love sont devenus les parents d'un petit Henry mais ont du mal à s'adapter à leur nouvelle vie dans une banlieue luxueuse de San Francisco. Les pulsions meurtrières des deux personnages vont se réveiller et les soupçons des voisins ne vont pas arranger les choses... Pour cette nouvelle saison, le casting s'étoffe puisque de nombreux acteurs ont été annoncés au casting dont Michaela McManus dans le rôle de la voisine ou bien Scott Speedman que l'on retrouve aussi actuellement dans la saison 18 de Grey's Anatomy. En attendant de voir les épisodes, faites notre quiz pour savoir si vous êtes prêts pour la suite de You.

Pour rappel, You est basée sur les romans Parfaite et Les corps cachés écrits par Caroline Kepnes. L'autrice a également publié You Love Me, troisième roman dédié à Joe mais qui, pour l'instant, n'a pas servi d'inspiration à la série et n'est pas encore sorti en France.