QUIZ You saison 3 : es-tu prêt(e) pour la suite ? 8 questions pour le prouver

You est bientôt de retour : la saison 3 de la série portée par Penn Badgley et Victoria Pedretti arrive ce vendredi 15 octobre sur Netflix. Une suite qui s'annonce toujours aussi folle pour le couple le plus sanglant de la télé. Mais es-tu prêt(e) à découvrir la suite de la série ? PRBK te teste avec 8 questions sur la saison 2. A toi de jouer !

Es-tu prêt(e) pour la saison 3 de You ? Sous quel faux nom Candace revient-elle dans la vie de Joe ? Que fait la voisine de Joe quand il l'observe dans la dernière scène ? Quel est le nom de l'officier qui tire sur Forty et le tue ? Qui n’a pas été tué par Love dans la saison 2 ? Dans quel épisode Joe et Love s’embrassent-ils pour la première fois ? Quelle drogue prend Joe par inadvertance à cause de Forty ? Quelle est la passion de Love ? Combien de personnages Joe a-t-il tué dans la saison 2 ? La déception est totale et Joe est sous le choc Ça passe mais c'était juste Tu es prêt(e) pour la saison 3 et Joe est ravi