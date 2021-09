You saison 3 : Joe et Love en plein crise dans la bande-annonce

Après Beck dans la saison 1, Joe (Penn Badgley) a trouvé une nouvelle proie dans la saison 2 de You en la personne de Love Quinn (Victoria Pedretti). Mais notre stalker préféré était loin de se douter que sa nouvelle chérie/obsession était en fait une tueuse sanglante... et qu'elle était enceinte. C'est donc une toute nouvelle vie qui attend l'ancien libraire dans la saison 3 de You qui débarque dans moins d'un mois sur Netflix. Mais rassurez-vous, il n'a pas (du tout) changé.

La bande-annonce de la saison 3 de You et là et c'est mortel !

Comme le dévoilait le premier teaser annonçant la date de sortie, Joe et Love vont être les parents d'un petit garçon dans la saison 3 de You qui débutera plusieurs mois après le final de la saison 2. Désormais mariés, Love et Joe vont tenter de s'intégrer dans leur petite communauté... mais ça va vite partir en sucette. Comme on pouvait le voir dans la dernière scène de la saison 2, Joe va avoir une nouvelle obsession : sa voisine, jouée par Michael McManus. Une chose que Love ne va pas très bien prendre si on en croit la bande-annonce disponible dans notre diaporama.

La vidéo laisse penser que les choses vont vite dégénérer pour le couple qui pourrait même faire plusieurs victimes. C'est sûr qu'enterrer un corps avec un bébé, ce n'est pas hyper discret... Bref, la saison 3 de You s'annonce complètement folle (mais en même temps, vu la saison 2, ce n'est pas très étonnant).

En bonus, voici aussi 3 affiches de la saison 3 de You :