You saison 3 : la date de sortie (et une révélation sur le bébé de Joe et Love) dans un teaser

On espère que vous êtes prêts, la rentrée de septembre 2021 de Netflix sera très (très) chargée. La preuve, rien qu'en septembre, on pourra découvrir trois saisons très attendues : la saison 5 (partie 1) de La Casa de Papel, la saison 6 de Lucifer et la saison 3 de Sex Education. Et ce ne sont pas les seules séries qui font leur retour dans les semaines à venir. Repoussée à cause de la pandémie de Covid-19 (le tournage avait été interrompu), la saison 3 de You a enfin une date de sortie, pour notre plus grand plaisir.

La saison 3 de You arrive le...

Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de retrouver Joe (Penn Badgley) et Love (Victoria Pedretti) : la saison 3 de You arrive le 15 octobre sur Netflix ! C'est via un teaser (à voir dans notre diaporama) où l'on retrouve la voix-off du psychopathe que la date de sortie a été annoncée. Encore quelques semaines de patience avant de découvrir le visage de la fameuse voisine (pour ceux qui ont la flemme d'attendre, découvrez quelle actrice, vue dans Les Frères Scott, a été choisie pour incarner la nouvelle obsession de Joe).

Ce premier teaser de la suite de You contient aussi une autre révélation : en voix-off, le personnage s'adresse à son futur bébé et SPOILERS, on apprend qu'il s'agit d'un petit garçon qui sera prénommé Henry. Cette nouvelle paternité ne s'annonce pas très facile à vivre pour Joe Goldberg. Comment donner le bon exemple à son fils tout en étant un tueur ? On ne sait pas vous mais on a hâte de découvrir ce que l'équipe nous a préparé pour ces nouveaux épisodes qui s'annoncent sanglants. Découvrez déjà les noms des acteurs qui rejoignent la série pour la saison 3.