Lucifer saison 6 : nouvelle ennemie et beaucoup d'action dans une bande-annonce explosive

Une saison 6 pleine de surprises pour Lucifer

Surprise, 4 mois après la mise en ligne de la partie 2 de la saison 5, Lucifer fera son grand retour dès la rentrée sur Netflix. La plateforme de streaming l'a annoncé, c'est le 10 septembre 2021 que la saison 6 sera mise en ligne. Une nouvelle année qui sera malheureusement la dernière et qui sera également la plus courte de la série avec seulement 10 épisodes au compteur.

Une déception ? Pas nécessairement. Ildy Modrovich (co-créatrice) l'a révélé, cette conclusion ne sera pas sans conséquences pour les personnages. Après avoir confié que le personnage de Tom Ellis fera face à de nouveaux défis, "Que va-t-il se passer quand Lucifer obtient quelque chose qu'il pensait vouloir ? Il a toujours été son propre pire ennemi et ça ne sera pas facile. Disons ça comme ça", elle a laissé entendre que le couple Maze/Eve pourrait être menacé ou qu'Amenadiel pourrait bien changer de vie.

Une fin sous forme de feu d'artifice

De quoi nous promettre de belles choses aussi riches qu'intenses, et ce n'est pas la première bande-annonce qui nous fera penser le contraire. Alors que la vidéo (présente dans notre diaporama) nous tease déjà une bonne dose d'humour avec un Lucifer survolté et nous laisse espérer de nouvelles folies musicales (ainsi qu'une version animée de la série absolument géniale !), les créateurs, plus inspirés que jamais, mettront également en scène Rory, une ange rebelle incarnée par Brianna Hildebrand (Deadpool) prête à tout pour tuer notre ex-diablotin préféré ! Et l'affrontement promet d'être épique !

Là où les fins de série sont habituellement tristes et émouvantes, Lucifer promet de partir avec un feu d'artifice géant porté par énormément de surprises et de cadeaux ! Vivement.