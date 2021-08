Lucifer saison 6 : date de sortie, intrigues... toutes les infos sur la fin de la série

Les adieux vont s'enchaîner sur Netflix. D'ici la fin 2021, on découvrira la fin de La Casa de Papel dont la bande-annonce de la saison 5 vient d'être dévoilée. Mais ce n'est pas tout : Lucifer va aussi tirer sa révérence et prendre part à ses dernières enquêtes. La partie 2 de la saison 5 a été mise en ligne en mai et il ne faudra pas attendre longtemps avant de découvrir les adieux du plus sexy des diables.

Quelle date de sortie ?

La saison 6 de Lucifer débarque plus tôt qu'on ne le pensait : Netflix a annoncé que les derniers épisodes seront mis en ligne le 10 septembre 2021. La rentrée s'annonce donc chargée puisque la plateforme a déjà annoncé la partie 1 de la saison 5 de La Casa de Papel pour le 3 septembre et la saison 3 de Sex Education pour le 17 septembre.

Cette dernière saison sera plus courte que la saison 5 mais, elle, ne sera pas divisée en deux partie. Elle contiendra 10 épisodes en tout dont voici les titres en version originale :

- Episode 1 : Nothing Ever Changes Around Here

- Episode 2 : Buckets of Baggage

- Episode 3 : Yabba Dabba Do Me

- Episode 4 : Pin the Tail on the Baddie

- Episode 5 : The Murder of Lucifer Morningstar

- Episode 6 : A Lot Dirtier Than That

- Episode 7 : My Best Friend

- Episode 8 : Save the Devil, Save the World

- Episode 9 : Goodbye, Lucifer

- Episode 10 : Partners 'Til the End

Quels acteurs seront au casting ?

Le casting de la série sera de retour pour la suite. Oui, même Kevin Alejandro alias Dan. Malgré la mort tragique du policier dans la saison 5, l'acteur a déjà affirmé qu'il sera présent dans la saison 6 mais on n'a pas encore de détails sur la façon dont Dan va revenir. En plus de Dan, un autre retour est attendu, celui de l'Officier Diggs joué par Matt Corboy dans le tout premier épisode de la série. Il est présent dans le teaser à voir dans notre diaporama.

Scott Porter qui a tenu un petit rôle à la fin de la saison 5 et incarnait Carol Corbett, un ami de Dan qui se rapprochait d'Ella, va revenir. Côté nouveaux, plusieurs noms sont annoncés : Merrin Dungey jouera Sonya, une flic qui va collaborer avec Amenadiel tandis que Brianna Hildebrand incarnera Rory, un ange rebelle qui espère marcher dans les pas de Luci.