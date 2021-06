Sex Education saison 3 : Otis et Maeve, du sexe, nouvelle proviseure... premières infos et images

L'été et les grandes vacances viennent à peine de débuter, mais Netflix tente déjà de nous exciter vis-à-vis de la rentrée prochaine. La plateforme de streaming l'a en effet annoncé, c'est le 17 septembre 2021 que la saison 3 de Sex Education sera ENFIN mise en ligne après avoir été reportée de longs mois, la faute à l'épidémie de Covid-19 qui a bouleversé la production.

Otis en plein épanouissement sexuel

Le point positif, c'est que ce retard sera rattrapé par une suite qui s'annonce déjà passionnante. Dans un synopsis officiel dévoilé par Netflix, on apprend ainsi que Otis profitera de cette nouvelle année à Moordale pour "multiplier les relations sexuelles", tandis que "Eric et Adam seront officiellement en couple" à l'écran.

Faut-il alors comprendre que le couple Otis/Maeve fera partie de l'histoire ancienne cette année ? Pas nécessairement. Toujours selon le synopsis, "un certain message vocal perdu va refaire surface", ce qui fait clairement référence au message laissé par le personnage d'Asa Butterfield sur le répondeur de l'héroïne d'Emma Mackey et effacé par Isaac. Oui, on peut s'attendre à une confrontation à ce sujet et, possiblement, à une vraie déclaration qui pourrait tout changer.

Une saison 3 totalement folle

Mais rassurez, cette saison 3 ne tournera pas uniquement autour de ce duo. Au contraire, la suite verra également "Aimee découvrir le féminisme, et Jackson avoir un crush", tandis que l'on peut déjà s'attendre à assister à des "phénomènes extraterrestres", à découvrir "des cupcakes en forme de vulve" et surtout... à suivre l'arrivée d'une nouvelle proviseure.

Prénommée Hope et incarnée par Jemina Kirke, celle-ci "tentera de remettre Moordale sur le chemin de l'excellence". On ne sait pas encore pour quelles conséquences sur la vie des héros, mais si l'on se fie aux premières images dévoilées (voir ci-dessous), cela devrait au minimum signifier de nouveaux uniformes.