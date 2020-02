Sex Education saison 3 : Otis et Maeve enfin en couple ? Les fans le réclament

Les fans veulent Otis et Maeve en couple !

Maeve et Otis vont-ils ENFIN se mettre en couple ? La série Netflix joue avec nos nerfs et alors qu'on a bien failli y croire dans la saison 2, un personnage est venu retarder le moment tant attendu. Dans le dernier épisode, Isaac (Georges Robinson) efface le message dans lequel le perso d'Asa Buttefield avoue ses sentiments à la lycéenne. Nooooooon !

Si la plupart des internautes sont heureux par l'annonce de la saison 3 de Sex Education, certains mettent la pression à la plateforme en menaçant de désinstaller leur compte si Otis et Maeve ne finissent pas ensemble dans la suite. On a assez attendu non ? On devrait en savoir plus dans les prochains épisodes, qui devraient arriver en 2021.