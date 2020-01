Sex Education : la saison 3 est déjà en préparation

Otis, Maeve, Eric, Adam, Ola, Aimee et les autres sont ENFIN de retour ! Un an après la première saison, Sex Education revient avec 8 nouveaux épisodes et on ne va pas s'en plaindre ! En plus de s'intéresser au triangle amoureux Maeve/Otis/Ola, la suite de la série va continuer à évoquer la sexualité des ados. Et des histoires, il pourrait y en avoir beaucoup. Assez au moins pour une potentielle saison 3.

Laurie Nunn avoue préparer la saison 3 de Sex Education

Interrogée par LADbible, la créatrice de Sex Education a expliqué qu'elle a pris les devants : avant de lancer au plus vite un potentiel tournage, elle prépare déjà la saison 3 de Sex Education, alors que la saison 2 arrive le 17 janvier sur Netflix. Laurie Nunn prévient que Netflix n'a pas encore renouvelé la série mais cela ne l'empêche pas d'avoir de l'espoir ! "J'ai commencé à écrire la saison 3. C'est une façon normale de procéder car nous travaillons avec un emploi du temps serré" a-t-elle confié, ajoutant que la décision sur le destin de Sex Education sera donnée d'ici la fin du mois de janvier.

La créatrice de la série n'est donc pas près de lâcher ses personnages. "J'adore les écrire. C'est un grand casting et je pense que le thème de la série, le sexe et les relations amoureuses, offre des opportunités sans fin" a-t-elle ajouté.