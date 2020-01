Sex Education saison 2 : Maeve et Otis en couple ? Asa Butterfield donne des indices

Un an après la saison 1, Sex Education revient sur Netflix. La saison 2 de la série compte 8 épisodes (comme la première), qui arrivent tous le 17 janvier sur la plateforme. La bande-annonce teasait la relation de Otis et Ola, un nouveau triangle amoureux pour Eric mais aussi la relation entre Maeve et Otis. A la fin de la saison 1, Maeve (Emma Mackey) se séparait de Jackson (Kedar Williams-Stirling) car elle avait des sentiments pour Otis (Asa Butterfield) mais ce dernier entamait une relation avec Ola (Patricia Allison). La saison 2 sera-t-elle la bonne pour les deux ados ?

Asa Butterfield donne des indices sur le couple Maeve/Otis

Pour avoir la réponse définitive (enfin, on l'espère), il faudra encore attendre quelques jours. Mais Asa Butterfield, de son côté, a donné des indices sur le duo dans une interview pour TVGuide. "Otis adore Maeve. Il a toujours des sentiments pour elle. Ils ont une connexion. Ils se comprennent l'un et l'autre d'une façon unique et on va voir comment les sentiments de Maeve pour Otis grandissent. C'est une évolution lente" assure l'acteur. Alors, verra-t-on les deux personnages en couple dans la saison 2 de Sex Education ? "Ça semble peut-être éventuellement aller dans ce sens" a expliqué l'acteur, qui ajoute : "Les gens espèrent qu'ils se mettent ensemble, je l'espère aussi mais les scénaristes me surprennent toujours. Que ça dure, qu'ils soient destinés à être ensemble... Eh bien, ce sont des ados" a rappelé la star. Une vision des choses différente de celle de Emma Mackey qui avait confié qu'elle n'était pas forcément pour le couple Otis/Maeve.

Ola va se rapprocher d'un autre personnage

Dans cette interview de TVGuide, qui a eu lieu sur le tournage de la saison 2, on apprend aussi que Ola va se rapprocher d'un autre personnage qu'Otis. Et pas que amicalement. "Son amitié avec Lily va devenir quelque chose d'autre. Ola n'a pas peur de s'explorer. Elle pense très bien se connaître mais ce n'est pas le cas" a assuré Patricia Allison, qui joue le personnage.