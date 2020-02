Aimee Lou Wood (Sex Education) victime de harcèlement : "J'ai prétendu que rien ne me dérangeait"

"J'ai été sévèrement harcelée"

Léa Elui, EnjoyPhoenix, Adixia, Anthony Colette (Danse avec les stars)... toutes ces personnalités ont été victimes de harcèlement scolaire. Certaines stars internationales ont elles aussi été harcelées à l'école, c'est notamment le cas de Ncuti Gatwa (Eric dans Sex Education). Il n'est d'ailleurs pas le seul acteur de la série Netflix à avoir été pris pour cible par ses "camarades".

Comme le révèle Aimee Lou Wood, en couple avec Connor Swindells (Adam) dans la vraie vie, dans une interview pour The Guardian, elle a reçu de nombreuses moqueries à cause de ses dents et de son accent au collège : "Ils étaient tous plus chics que moi. La mère d'un de mes amis aurait adoré effacer mon accent de Stockport. J'ai été sévèrement harcelée, mais j'ai prétexté que rien de tout ça ne me dérangeait."

"Il m'appelait tout le temps Bugs Bunny

L'interprète d'Aimee dans Sex Education pointe ensuite du doigt l'un de ses harceleurs qu'elle a réussi à affronter : "Il m'appelait tout le temps Bugs Bunny. Je lui ai envoyé un message et il m'a dit qu'il y pensait beaucoup et qu'il se sentait coupable. C'était une catharsis. J'aimerais conseiller aux gens de discuter avec ceux qui les harcelaient à l'école. Il y a des chances qu'ils soient désormais des adultes qui se sentent très mal à propos de ça."