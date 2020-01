Ncuti Gatwa (Eric dans Sex Education) harcelé à l'école : sa réaction étonnante face aux insultes

Encore méconnu il y a quelques mois, Ncuti Gatwa est devenu une star grâce à son rôle d'Eric dans la série Sex Education. Dans la saison 1, mise en ligne l'an dernier sur Netflix, le personnage était harcelé à cause de sa sexualité et de son look. Une situation dans laquelle s'est déjà retrouvé l'acteur de 27 ans. Comme Léa Elui, Mika ou encore EnjoyPhoenix, il s'est confié sur cette période compliquée.

"Je comprends ce sentiment d'isolation"

Interrogé par le Guardian, qui lui dédie un portrait avant l'arrivée de la saison 2 de Sex Education, Ncuti Gatwa est revenu sur son enfance. C'est lorsqu'il était bébé qu'il est arrivé en Ecosse avec sa famille : ils ont fuit le Rwanda à cause du génocide ayant eu lieu en 1994. "Il y a des parallèles" entre l'histoire de son personnage et la sienne, confie-t-il au journal britannique. "Je comprends ce sentiment d'isolation. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui me ressemblaient en Ecosse" ajoute l'acteur.

Lorsqu'il est au collège, Ncuti Gatwa découvre que certains de ses camarades ont créé une page Facebook sur lui où les insultes racistes se multiplient. Mais étonnamment, il explique que cela ne l'a pas touché plus que ça. "Ce n'était pas plaisant mais ce n'était pas horrible non plus (...) Ça ne me gênait pas plus que ça car je savais. Je me disais : 'Vous ne pouvez pas me connaître et ne pas m'aimer'. (...) Je me suis dit : 'Ok, d'accord. Je vais continuer d'être moi-même et ils vont m'aimer à un moment ou à un autre'. Et ça a été le cas. (...) C'était une bonne leçon pour moi sur la différence entre la haine et l'ignorance. Bien sûr, leur comportement était inexcusable. Mais en même temps, j'étais la première personne noire qu'ils voyaient de leur vie" se souvient l'acteur qui explique être même devenu ami avec certains de ses anciens harceleurs.

"Ma mère m'a appris à être fort"

Un état d'esprit que l'acteur doit en partie à sa mère. "Ma mère m'a appris à être fort. J'ai grandi en la regardant déménager dans ce pays avec trois enfants. Elle ne parlait pas la langue, ne connaissait pas la culture, n'avait pas d'argent, rien, et elle nous a élevés tous les trois (...) Ma mère a traversé tellement de choses" ajoute Ncuti Gatwa.