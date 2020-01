George Robinson (Sex Education) explique en quoi le handicap n'est pas bien représenté au ciné

La saison 2 de Sex Education a présenté plusieurs nouveaux personnages. Parmi eux ? Rahim, le nouveau prétendant d'Eric joué par le français Sami Outalbali, l'intelligente Viv (Chinenye Ezeudu) qui venait en aide à Jackson et avait un crush sur Dex (joué par Lino Facioli qui a tenu un rôle dans Game of Thrones) ou encore Isaac. C'est George Robinson qui incarne le nouveau voisin de Maeve. L'acteur, réellement handicapé, a confié avoir été agréablement surpris d'avoir été contacté pour jouer dans la série de Netflix.

Le handicap dans les films ? "Il n'y a rien qui montre une personne handicapée de façon authentique"

Même si certaines productions font des efforts, la route est encore longue pour une représentation authentique du handicap dans les séries et les films. Un combat que mènent plusieurs acteurs handicapés, dont George Robinson. L'acteur qui est au casting de la saison 2 de Sex Education avoue qu'il y a des progrès à faire en matière de représentation. "Il y a eu des précédents dans lesquels des personnages en fauteuil roulant n'étaient pas joués par des personnes en fauteuil roulant et j'ai pensé que c'était une chose assez rafraîchissante d'avoir été contacté" a-t-il confié à Teen Vogue au sujet de son rôle dans la série avec Asa Butterfield et Emma Mackey.

Car le plus gros problème des productions qui engagent des acteurs non handicapés est surtout le manque de réalisme et de sincérité selon l'acteur qui cite des films comme Avant toi (avec Sam Claflin) ou The Upside (le remake américain de Intouchables où Bryan Cranston reprend le rôle tenu par François Cluzet). "Je n'ai pas vu ces films car ils ne m'intéressent pas. Je suis sûr que les acteurs étaient supers mais il y a toujours quelque chose qui vous taraude. On pense que ça n'a pas l'air sincère. Dans tous ces films, on a l'impression que les acteurs peuvent contracter leurs muscles. Il n'y a rien qui montre une personne handicapée de façon authentique" ajoute l'acteur.

Il se confie sur l'accident qui changé sa vie

Aujourd'hui âgé de 22 ans, George Robinson n'a pas toujours vécu en fauteuil. Pour Teen Vogue, l'interprète d'Isaac est revenu sur l'accident qui a causé son handicap. Il y a un peu plus de quatre ans, alors qu'il avait 17 ans, il participait à un match de rugby en Afrique du Sud quand il s'est jeté dans une mêlée durant un match. Il s'est alors brisé le cou entre les vertèbres C4 et C5. L'acteur souffre donc d'immobilité sous sa blessure ce qui signifie qu'il ne peut pas utiliser ses jambes, ses bras ou ses mains.

Après une longue période de soins, il a décidé de se consacrer à la comédie, qui était l'une de ses passions avant son accident. "C'était déjà une joie pour moi avant et je ne voulais pas perdre ça. C'était une partie de moi que je ne voulais pas perdre. Donc je me suis dit 'Prends sur toi George. C'est le nouveau toi. Soit bien dans ta peau'. Je me suis jeté dedans" a-t-il confié.