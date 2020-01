Sex Education saison 2 : aviez-vous remarqué cet acteur de Game of Thrones au casting ?

Il y avait des nouveaux au casting de la saison 2 de Sex Education ! Trois nouveaux acteurs ont été recrutés pour incarner des personnages importants dont Sami Outalbali qui joue Rahim. Les spectateurs qui ont dévoré la saison 2 ont aussi pu découvrir d'autres nouveaux lycéens parmi lesquels on retrouve Dex, membre des Quizz Heads sur lequel Viv (Chinenye Ezeudu) a un crush. L'acteur vous semble familier ? C'est normal !

Robin de Game of Thrones dans Sex Education

Et pour cause : l'interprète de Dex a joué dans Game of Thrones ! Il s'agit de Lino Facioli qui a 19 ans. C'est dès 2011 que l'acteur a joué dans la série portée par Emilia Clarke et Kit Harington dans un rôle dont vous souvenez forcément : il incarnait Robin Arryn. Ça ne vous dit rien ? Ce gif va vous rafraîchir la mémoire :