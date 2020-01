Sex Education : zoom sur Sami Outalbali, le Français au casting de la saison 2

Après un an d'attente, Sex Education est de retour ! La saison 2 de la série est disponible ce vendredi 17 janvier 2020 sur Netflix, pour le plus grands bonheur des fans qui peuvent retrouver Maeve Wiley (Emma Mackey), Otis (Asa Butterfield), Ola (Patricia Allison) ou encore le DR Jean F. Milburn (Gillian Anderson) pour de nouvelles aventures déjantées et sans tabous.

Qui est l'acteur qui interprète Rahim, nouveau personnage de Sex Education ?

Ils vont également rencontrer de nouveaux personnages, dont Rahim, un étudiant français joué par un acteur du nom de Sami Outalbali. Selon Netflix, ce nouveau Don Juan va rejoindre l'université de Moordale et fera "tourner les têtes". Si sa tête vous parle, c'est normal. A presque 21 ans, l'acteur français a fait plusieurs apparitions remarquées sur petit et grand écran.

Sami Outalbali a joué dans Les Grands ou Mortel

C'est à la télévision qu'il ait ses premiers pas de comédiens dans Il faut sauver Saïd sur France 3. Il enchaîne ensuite avec Famille d'accueil en 2010, Vive la colo en 2012, Sam en 2015, Les Grands en 2015, où il incarne Ilyes ou, plus récemment, dans la série à succès Mortel, dévoilée sur Netflix en novembre dernier. Du côté du cinéma, il a joué dans Les Tuches en 2011, Lola vers la mer ou encore Un vrai bonhomme de Benjamin Parent (sorti le 8 janvier 2020). Un beau parcours déjà !