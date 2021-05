Lucifer saison 5, partie 2 : mort de (SPOILER), son interprète tease son retour en saison 6

RIP lieutenant Ducon (Detective Douche en version originale)... Dans la partie 2 de la saison 5 de Lucifer, c'est Dan Espinoza (Kevin Alejandro) qui est mort, assassiné par des malfrats suite à une manipulation de Michael. Un épisode qui a ému les fans de la série, même si Dan n'était pas forcément le personnage le plus apprécié du show. A l'origine, la saison 5 devait être la dernière et c'est pour cela que la production a décidé de tuer le flic, ex de Chloé (Lauren German) et père de Trixie (Scarlett Estevez). Après la réaction du créateur, c'est Kevin Alejandro qui est revenu sur cette tragédie... dont il a eu lui-même l'idée.

La mort de Dan ? Une idée de Kevin Alejandro

Dans une interview donnée à TVLine, Kevin Alejandro est revenu sur la mort de Dan dans Lucifer et dévoilé les coulisses de cette décision. L'acteur explique que c'est lui qui a eu l'idée de faire mourir Dan. "Nous avons eu cette conversation avant de commencer la saison 5, qui devait être notre grand final. Nous sommes arrivés sur cette saison en pensant : 'C'est la dernière, faisons quelque chose d'énorme, de fort, rendons hommage à cette histoire'. Je me souviens d'avoir parlé avec Joe et Idly (les deux showrunners de la série, ndlr) et leur avoir suggéré que je pensais que ce serait une idée intéressante." a-t-il d'abord confié.

Alors que le public commençait à s'attacher à Dan, l'acteur a pensé qu'il serait impactant de le faire mourir tragiquement. "J'ai dit : 'Ce ne serait pas intéressant de leur arracher ce personnage avant qu'ils tombent sous son charme ?' Car c'est ce qui arrive dans la vie. Je pensais que ça aurait beaucoup d'impact. Je ne sais pas s'ils avaient évoqué cette idée mais ils ont été d'accord." a-t-il confié. Comme le souligne l'acteur, cette mort devait à l'origine permettre de conclure la série sur un gros choc puisque Netflix avait annoncé la fin de Lucifer après la saison 5. Finalement, la série a été renouvelée pour une saison 6 mais l'épisode de la mort de Dan avait déjà été tourné. La production a donc décidé de maintenir cette intrigue tragique.

"Ils ont trouvé une manière douce de me faire revenir"

Mais si vous adorez Dan, sachez que le personnage sera finalement bien de retour dans la saison 6 de Lucifer sur laquelle nous avons déjà quelques infos. On ne sait pas encore comment il reviendra mais Kevin Alejandro a teasé, toujours à TVLine : "Joe et Idly m'ont tout de suite appelé et m'ont dit : 'Si tu veux faire partie de la série, nous savons comment le faire de façon respectueuse sans changer la qualité de ce que nous créons'". Et d'ajouter : "Ils ont trouvé une manière douce de me faire revenir, pas forcément de la façon dont les gens vont s'y attendre et peut-être pas d'une façon importante mais j'ai pu être là pour la fin. Et cela a été génial de pouvoir terminer cette aventure".

La saison 6 de Lucifer arrivera prochainement sur Netflix.