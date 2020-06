Lucifer saison 6 : la série est renouvelée pour une ultime saison (mais vraiment cette fois)

Les fans de Lucifer passent une meilleure semaine que n'importe qui d'autre. On l'a appris ce lundi, c'est le 21 août prochain que Netflix mettra en ligne la partie 1 de la saison 5 de cette cultissime fiction. Pour fêter ça, la plateforme avait par ailleurs accompagné cette révélation d'une petite vidéo aussi cool que sexy.

Lucifer renouvelée pour une saison 6

Mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le site de streaming a cette fois-ci profité de ce mardi 23 juin pour poster un message encore plus excitant sur Twitter. Vous pouvez le découvrir ci-dessous, Netflix a mis fin à des mois de rumeurs en officialisant enfin le renouvellement de la série pour une saison 6, qui marquera néanmoins la conclusion des aventures du célèbre diable, "On a négocié avec le sheitan en personne et il est d'accord : LUCIFER REVIENDRA POUR UNE SIXIÈME ET DERNIÈRE SAISON (genre, vraiment la dernière) !"

A l'heure actuelle, aucun détail n'a encore filtré à son sujet (nombre d'épisodes ? date de sortie ?), mais on est déjà assuré d'une chose ; Tom Ellis sera toujours présent au casting. Tandis que certains médias révélaient ces dernières semaines que l'acteur n'était pas encore décidé à prolonger son contrat, la créatrice de la série a clairement sous-entendu qu'il n'était pas question pour elle de poursuivre cette histoire sans lui. Ouf.