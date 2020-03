Lucifer : une saison 6 commandée par Netflix ? Ça se confirme enfin

Quel avenir pour Lucifer ?

L'épidémie du coronavirus vous inquiète ? Le confinement imposé vous déprime ? Rassurez-vous, on a enfin une bonne nouvelle à vous annoncer qui devrait vous redonner le sourire. Et comme vous l'avez deviné avec le titre de cet article, elle concerne la série Lucifer, disponible sur Netflix.

Il y a quelques semaines, on apprenait que la plateforme, impressionnée par les très bonnes audiences de la fiction portée par Tom Ellis, souhaitait poursuivre l'aventure en lui accordant une saison 6 et ce, alors même qu'elle était censée prendre fin au terme de sa saison 5. Et depuis... silence radio à ce sujet.

Une saison 6 teasée par une membre de l'équipe

Heureusement, Katrina Gould - une assistante réalisatrice sur la série, n'a pas sa langue dans sa poche et a donc profité de son compte Instagram pour nous tenir à jour sur l'avenir de Lucifer. Et pour une fois, les nouvelles sont bonnes ! Vous pouvez le découvrir ci-dessous, en plus d'une photo d'elle en compagnie de Tom Ellis, elle a posté un commentaire sans équivoque.

"Pouvoir travailler sur une autre saison de Lucifer avec Tom Ellis, c'était un rêve à réaliser. C'est frustrant de voir que le monde est devenu dingue, ce qui nous a empêché de la terminer de la façon dont elle aurait dû, mais il y a toujours une prochaine saison !" Autrement dit, la fin de la saison 5 pourrait être frustrante et ne pas répondre à toutes les interrogations, mais de nouveaux épisodes devraient venir, plus tard, réparer ce problème lié à l'épidémie.

Enfin, comme si cette petite remarque n'était pas assez parlante et rassurante, Katrina Gould n'a pu s'empêcher de rajouter "saison 6" en hashtag ! Et il n'y a pas besoin de s'appeler Sherlock pour comprendre ce que cela signifie.