Lucifer saison 5 : quelle fin pour la série ? Un acteur se confie

Il y a quelques jours, Joe Henderson - le showrunner de Lucifer, confiait être prêt pour la création d'un spin-off centré sur le personnage de Tom Ellis et Constantine, celui de Matt Ryan au sein du Arrowverse. Un projet qui excite déjà de nombreux fans et qui nous ferait presque oublier une chose malheureusement très importante : la série a récemment été annulée par Netflix et la saison 5, prévue pour 2020, sera donc la dernière.

Une fin parfaite

Ainsi, avant de penser à une série dérivée, il est l'heure de s'intéresser à cette dernière saison (qui pourrait voir le secret de notre anti-héros préféré être révélé). A ce sujet, Kevin Alejandro - l'interprète du détective Dan Espinoza, s'est justement confié sur ce que l'on pouvait espérer des ultimes épisodes de Lucifer. Et visiblement, personne ne devrait être déçu. "Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sera, à mon sens, la fin pour laquelle on s'est tous battue", a-t-il notamment expliqué à Digital Spy.

D'après le comédien, les scénaristes auraient parfaitement profité des 16 derniers épisodes de la série pour imaginer une conclusion logique, cohérente et satisfaisante : "J'ai le sentiment que notre série se développe exactement de la façon dont on avait besoin. On a l'opportunité d'aller clairement au point final [de l'histoire]".

Une saison courte mais utile

Oui, pour ceux qui regretteraient un faible nombre d'épisodes en comparaison de la diffusion de Lucifer sur la Fox lors des saisons 1 à 3, Kevin Alejandro y voit au contraire un choix créatif plus intelligent : "Chaque personnage est constitué de nombreuses complexités, donc [le format court des saisons] nous permet de naviguer immédiatement vers les arcs et obstacles importants que chacun doit affronter".

Moins de blabla, plus de résultats. Difficile de ne pas être satisfait.