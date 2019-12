Lucifer : bientôt un spin-off avec John Constantine ? Le créateur et Matt Ryan sont prêts

C'était la petite surprise de la troisième partie de Crisis on Infinite Earths, le crossover au sein du Arrowverse, Lucifer - le personnage de Tom Ellis, a prêté main forte aux héros en aidant son "ami" John Constantine (Matt Ryan) à se rendre directement au Purgatoire afin d'aider Oliver.

Un spin-off pour Lucifer et Constantine ?

Une surprise totalement inattendue pour les fans, qui a visiblement donné quelques idées à Joe Henderson, le co-showrunner de Lucifer. Après avoir confié à EW qu'il n'était pas totalement responsable de la scène en question aperçue dans l'épisode de The Flash, "Ce sont les scénaristes de The Flash qui l'ont écrite. Et ils ont fait un travail remarquable en capturant cette voix, en sachant comme écrire Lucifer", Joe Henderson a confessé être désormais prêt à écrire quelque chose au sujet de son personnage et Constantine.

"J'ai quelques théories concernant leur relation passée et on devrait explorer ça dans un spin-off" a-t-il ainsi déclaré. Puis, afin d'appuyer son rêve, il est revenu sur la relation particulière entre les acteurs, "[Une apparition dans un crossover] était un truc que je voulais vraiment faire. J'ai du mal à réaliser qu'on l'a fait. C'est le truc le plus cool. (...) Je voyais Tom et Matt Ryan ensemble, en dehors des plateaux, en train de parler de leurs personnages, de ce qu'ils pourraient faire, et je n'en revenais pas."

Tout le monde est chaud

De quoi donner des idées à la CW ? Et pourquoi pas. On le sait, il n'est pas le seul à rêver d'un spin-off. Marc Bernardin (scénariste de plusieurs séries comme Castle Rock, Alphas) a profité de Twitter pour déclarer : "Cher Warner Bros TV : j'adorerais faire une mini-série portée par Tom Ellis et Matt Ryan, qui suivrait Lucifer et Constantine durant un road trip entre Los Angeles et New York, les voyant briser des coeurs et égratigner la terre sur leur passage".

Un concept approuvé par Joe Henderson qui lui a répondu avec un GIF de Lucifer, mais également par Matt Ryan qui a de son côté utilisé un GIF de Constantine pour marquer son envie (voir ci-dessous).

Avec tout ça, on en oublierait presque que Netflix a récemment annulé Lucifer qui ne reviendra donc pas pour une saison 6... Une bonne nouvelle pour le Arrowverse ?