Lucifer : une saison 6 commandée ? Netflix ne voudrait plus annuler la série !

Lucifer renouvelée pour une saison 6 ?

Que vous soyez en couple ou non pour la Saint-Valentin, on a un joli cadeau à vous offrir. Lequel ? L'annonce que Lucifer serait loin d'être terminée sur Netflix. Il y a quelques mois, la plateforme a annoncé que la saison 5 de la série, actuellement en tournage, sera la dernière. Aujourd'hui, on apprend que les plans auraient finalement changé.

C'est TVline qui révèle la bonne nouvelle, à prendre au conditionnel pour le moment, "Netflix serait en discussions avec Warner Bros Television afin d'étendre cette série d'enfer au-delà de la saison 5 qui avait été annoncée comme la dernière". Autrement dit, on ne parle pas d'une envie d'épisodes supplémentaires pour cette saison 5, mais bien d'une possible commande de saison 6

Un espoir crédible, mais...

Une surprise ? Pas tant que ça. On l'a appris en décembre dernier, Lucifer a été la série la plus regardée en streaming en 2019 grâce à sa saison 4. Un véritable exploit pour une série qui revenait d'entre les morts après sa précédente annulation par la Fox, d'autant plus que la concurrence était féroce avec des fictions comme Stranger Things, The Handmaid's Tale, La Casa de Papel... La popularité de Lucifer n'a donc jamais été aussi importante, en témoigne la réaction du public suite à son récent mini crossover avec le Arrowverse.

Néanmoins, il est encore trop tôt pour savoir si cette saison 6 verra véritablement le jour. Malgré l'envie des acteurs de poursuivre l'aventure, TVLine l'a rappelé, le timing n'est pas le meilleur : "La série est actuellement dans sa dernière semaine de production". Cela signifie que tout le monde est en train de tourner la fin officielle de la série... Bonne chance aux scénaristes pour réécrire tout ça à la dernière minute.