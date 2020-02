Lucifer saison 5 : un personnage très important de retour, première image dévoilée

Un grand retour dans Lucifer

Annoncée comme la dernière de la série, la saison 5 de Lucifer n'aura aucune raison de vous faire déprimer. On l'a récemment appris, deux épisodes musicaux sont déjà prévus et l'apparition de Dieu a été confirmée. C'est tout ? Absolument pas. Au micro de EW, Ildy Modrovich et Joe Henderson - les showrunners, ont également annoncé une autre bonne nouvelle : Eve sera de retour.

Après avoir déclaré, "Nous sommes très excités à l'idée d'accueillir de nouveau Inbar Lavi [l'interprète de Eve]", le duo a confessé de façon intrigante, "La dernière fois qu'on l'a vue, Eve a brisé le coeur de Maze. Dooooonc... une réunion entre notre démon préféré et la pécheresse originelle devrait forcément bien se passer, non ?"

Nouvelle forte amitié

Les raisons du retour de Eve et son importance dans les prochains épisodes de la série ne sont pas encore connues, mais on a déjà le droit à une première photo (voir ci-dessous). Et si l'on se fie à ce joli cliché, on peut s'attendre à quelques moments de séduction...

Maze se laissera-t-elle convaincre ? Retombera-t-elle dans ses bras de son ex ? Rendez-vous dans quelques mois pour le savoir. Seule certitude à l'heure actuelle, elle pourra compter sur le soutien de Chloe. En octobre dernier, la comédienne Lesley-Ann Brandt confiait au site américain : "Au regard de ce qu'il s'est passé à la fin de la saison 4, toutes les deux vivent une sortent de deuil. Elles vont donc s'appuyer l'une sur l'autre. Maze pleure Eve, tandis que, avec le départ de Lucifer, Chloe pleure son amour perdu".

Un amour perdu, une amitié trouvée.