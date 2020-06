Lucifer saison 6 : Tom Ellis remplacé par Ian Somerhalder ? La créatrice répond à la folle rumeur

Déjà plus d'un an qu'on attend la saison 5 de Lucifer, annoncée à l'origine comme étant la dernière sur Netflix. Sauf que retournement de situation, en février, on apprenait que la plateforme était prête à commander une saison 6 de la série. Problème, les négociations ont été compliquées avec Tom Ellis qui incarne le personnage principal, Lucifer Morningstar. Si, selon les dernières nouvelles, l'acteur aurait bien signé son contrat pour une suite, certains ont quand même de drôles d'idées.

Ian Somerhalder dans Lucifer ? La rumeur WTF

Le prix de la (fausse) news la plus WTF du mois (voir même de ce début d'année) revient à un site américain qui a "dévoilé" que Tom Ellis serait remplacé par Ian Somerhalder dans la saison 6 de Lucifer. Cette fake news improbable n'a évidemment pas dupé les fans puisque plusieurs internautes s'en sont moqués sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Même si Ian Somerhalder est dispo après l'annulation de V-Wars, il est impensable que la production de Lucifer cherche à remplacer son héros, d'autant plus que Tom Ellis serait donc bien prêt à revenir pour une suite.

La showrunner se moque

Les internautes ne sont pas les seuls à avoir réagi de la rumeur. La showrunner de Lucifer, Idly Modrovich s'est elle aussi moquée de cette folle rumeur en repostant un tweet. De quoi prouver (même si on en doutait pas trop) que Tom Ellis est irremplaçable. Quant à la saison 5 de Lucifer ? On ne connaît toujours pas sa date de sortie sur Netflix mais on sait que les épisodes qui seront au nombre de 16 seront plus longs. De quoi combler les très nombreux Lucifans !