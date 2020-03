V Wars : pas de saison 2 pour la série de Netflix avec Ian Somerhalder

Alors que nous entrons dans la troisième semaine de confinement, certains en profitent évidemment pour binger Netflix et découvrir de nouvelles séries. Mais on commence à être habitués, mieux vaut ne pas trop s'attacher aux shows de la plateforme quitte à avoir le coeur brisé.

Netflix annule deux séries dont V Wars

Ce lundi 30 mars, Netflix a annoncé une bonne nouvelle : elle a commandé une saison 2 de Locke & Key, lancée le 7 février dernier. Malheureusement, la plateforme a aussi décidé d'annuler deux autres séries : V Wars avec Ian Somerhalder et October Faction. La première avait été mise en ligne au début du mois de décembre 2019 et la seconde était dispo depuis le 23 janvier. Les deux séries n'ont visiblement pas attiré les abonnés de la plateforme et n'auront donc jamais de suite. Une décision qui va sûrement briser le coeur de certains fans comme ce fut le cas pour l'annulation de Spinning Out ou, encore plus étonnante, avec celle de The OA.

Ian Somerhalder continue de collaborer avec Netflix

Si Ian Somerhalder vous manque déjà, rassurez-vous : l'ex-interprète de Damon Salvatore dans The Vampire Diaries ne dit pas adieu au petit écran. Selon Deadline, l'acteur qui n'a pas encore réagit à l'annulation de la série pour laquelle il a aussi réalisé des épisodes, serait toujours "en discussions" avec Netflix pour d'autres projets. Le site n'en dit pas plus mais il ne semble pas impossible que le chéri de Nikki Reed produise ou même joue dans une autre série dans les mois à venir. En attendant, Netflix dévoilera ce vendredi la saison 4 de La Casa de Papel et ça, c'est plutôt une excellente nouvelle !