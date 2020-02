Spinning Out annulée : pas de saison 2 pour la série avec Kaya Scodelario

Pas de saison 2 pour Spinning Out

Netflix fait du ménage dans ses séries ! La plateforme a choisi de ne pas renouveler Marianne, Daybreak, Chambers et Soundtrack (avec Jenna Dewan) : ces shows n'auront duré que le temps d'une saison, mais attendez, la liste n'est pas terminée. Netflix vient d'annuler une autre de ces créations : il s'agit de Spinning Out avec Kaya Scodelario (Skins, Le Labyrinthe).

L'histoire ? Alors que sa carrière de patineuse artistique est au sommet, Kat Baker abandonne tout après une terrible chute lors d'une compétition. Sauf qu'une opportunité qu'elle ne peut pas refuser se présente à elle pour continuer son rêve. Elle doit en parallèle continuer à cacher un lourd secret qui pourrait tout faire basculer. Cette histoire s'arrête donc là puisque Spinning Out n'a pas le droit à une saison 2. Pas cool de nous laisser avec le cliffangher à la fin de la saison 1 !

Les internautes en colère

Le choix de Netflix ne plaît pas vraiment aux internautes qui ont fortement apprécié la série américaine créée par Samantha Stratton et Lara Olsen : "#SpinningOut annulée par Netflix, je suis dégoûtée", "Donc netflix ne renouvelle pas Spinning Out mais pour Riverdale il y a du monde là", "Netflix je vous déteste ! Cancelled Spinning Out après juste 1 saison et surtout sur cette fin !", "Je suis tellement énervé que #SpinningOut ça soit annulée PAR Netflix omg", "Netflix qu'est ce qui vous prend !!?? #SpinningOut était une de vos meilleures séries", peut-on lire sur Twitter. Certains ont même lancé une pétition pour offrir une saison 2 à Spinning Out.