Soundtrack : pas de saison 2 pour la série, le créateur tacle Netflix

"L'équipe d'artistes la plus incroyable a travaillé sans relâche dessus, certains d'entre eux (comme moi), pendant 2 ans et demi. Et nous avions senti avoir créé quelque chose d'unique, de nouveau, d'étrange et de super" a expliqué le showrunner, "et pourtant, tout a disparu". Il ne supporte donc pas l'idée que Netflix ait pu annuler la série après tant de travail acharné et de talents présents.

Mais surtout, Joshua Safran ne comprend pas pourquoi la plateforme n'a fait aucune publicité pour Soundtrack. La série n'a pas du tout été mise en avant selon lui. "J'ai personnellement l'impression que la série n'est jamais sortie" a-t-il même, et "quand les gens me disent qu'ils l'ont vue, j'ai presque envie de leur demander une copie". Plusieurs fans lui demanderaient même très souvent : "Comment ça se fait que personne n'a entendu parler de cette série ?".

"J'ai mes propres pensées et sentiments sur le fait de faire confiance à un algorithme plutôt qu'à la main tendue du public" a continué le créateur du show, qui espère que malgré l'annulation, de plus en plus d'internautes iront mater la saison 1.