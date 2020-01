Marianne : pas de saison 2 pour la série de Netflix, les fans déçus

Une bonne nouvelle n'en entraîne pas toujours une autre. Après avoir annoncé que Mortel aurait bel et bien une saison 2, Netflix a décidé de ne pas renouveler deux séries françaises : Osmosis, diffusée en mars 2019, et Marianne, première série horrifique française diffusée le 13 septembre dernier. C'est à l'occasion de l'ouverture de ses bureaux parisiens que la mauvaise nouvelle a été donnée, sans plus d'explications. Si on peut comprendre pour la première, la série créée par Samuel Bodin a pourtant su séduire et effrayer de nombreuses personnes, y compris Stephen King.

Pas de saison 2 pour Marianne

Elle suit Emma Larsimon, écrivain qui voit l'esprit maléfique qu'elle a inventé dans ses romans prendre vie. Si la fin de la saison 1 laissait plusieurs possibilité à une saison 2, il faut croire que cela n'aurait pas été suffisant à convaincre Netflix. Pourtant, même Samuel Bodin évoquait la possibilité d'une saison 2 : "Ce serait effectivement possible de raconter une suite. Mais la saison 1 a son mouvement à elle. Elle se suffit à elle-même. Après, si c'est possible de continuer avec ces personnages pour raconter une autre histoire, une autre saison, ce sera avec grand plaisir."

Une décision de Netflix qui déçoit et indigne

De quoi susciter l'incompréhension, la tristesse et la colère des fans de Marianne : "Osmosis je peux comprendre. C'était cool... mais un peu lent. Mais... MARIANNE ! Putain les gars ! Pour un fois que la France fait fort sur Netflix.", peut-on lire sur Twitter. "Oh mais nooon, pas Marianne... Pour une fois qu'une série française était bien réalisée...", "Marianne avait un énorme potentiel c'était tellement original, ça aurait dû être renouvelé". Un autre internaute commente : "C'était justement ce qui manquait à l'univers français de l'horreur... noire, cauchemardesque et incroyablement beau. Un seul mot : déception".