Mortel saison 2 : c'est confirmé, Netflix commande une suite !

Mortel renouvelée pour une saison 2

Composée de seulement 6 épisodes, la saison 1 de Mortel a été binge-watchée très rapidement par les abonnés de Netflix en 2019. Heureusement, comme vient de l'annoncer la plateforme de streaming sur son compte Twitter, une suite est à prévoir puisque la série vient d'être renouvelée pour une saison 2.

Une surprise ? Pas vraiment. Frédéric Garcia, le showrunner, nous le confiait en interview, "Vu la fin de la saison 1, tu te doutes qu'on ne va pas en rester là." Cependant, il faudra se montrer patient avant d'avoir le droit à plus de détails sur cette nouvelle année (date de mise en ligne, nombre d'épisodes, casting, histoire...).

Premières révélations sur la suite

Tout ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que l'écriture ne devrait pas être trop difficile à s'enclencher. Frédéric Garcia nous le rappelait, "J'ai un grand plan, c'est pour ça qu'on a installé plein de choses sur Luisa, sur la relation entre Sofiane et Victor, qui n'est pas finie à la fin. Des choses sont prévues, on sait exactement là où on veut aller avec les personnages".

Et s'il ne nous dévoilait malheureusement rien à son sujet, il nous confiait tout de même les thématiques qui seront abordées à l'écran : "Celles qui m'intéressent sont la manipulation, l'entraide ou encore est-ce que l'amitié est un moyen de survie ou juste de vivre ?"

Vivement 2021 !