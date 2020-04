Lucifer : la saison 6 en danger à cause de Tom Ellis ?

Lucifer : la saison 6 en danger à cause d'un désaccord entre Tom Ellis et la production ?

Mauvaise nouvelle pour les fans de Lucifer : alors que Netlix et Warnos Bros étaient partants pour une saison 6 de la série, qui devait se finir à la fin de la 5, celle-ci est aujourd'hui compromise. En cause : un désaccord entre Tom Ellis (l'interprète de Lucifer Morningstar) et les studios Warner Bros au sujet du contrat de l'acteur...