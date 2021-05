Lucifer saison 6 : ce que l'on sait déjà sur la suite de la série

On l'attendait, elle est enfin arrivée sur Netflix ! C'est le 21 août 2020 que la plateforme dévoilait la partie 1 de la saison 5 et il a fallu se montrer patient pour découvrir la partie 2, mise en ligne ce vendredi 28 mai 2021. On a donc pu découvrir l'arrivée de Dieu (Dennis Haysbert) sur Terre, voir l'épisode musical ou encore assister à une bataille équipe entre Lucifer (Tom Ellis) et son jumeau maléfique Michael. Et la saison 6 de Lucifer alors, que nous réserve-t-elle ?

Quelle date de sortie ?

Impossible pour l'instant de savoir quand la saison 6 de Lucifer sera disponible sur Netflix. Puisqu'il s'agit de la toute dernière saison, on imagine que la plateforme pourrait faire durer le suspense et ne la dévoiler qu'en 2022 mais aucune annonce officielle n'a été faite. On sait simplement que le tournage est déjà terminé : à la mi-mars, Tom Ellis et DB Woodside (Amenadiel) ont annoncé la fin des prises de vues. Autre suspense : la dernière saison sera-t-elle diffusée en deux parties, comme avec la saison 5 La Casa de Papel et la saison 5 du show ? Mystère...

Combien d'épisodes ?

Si la saison 5 de Lucifer comptait 16 épisodes, la saison 6 sera moins longue : elle n'en comptera que 10 épisodes. A noter que plusieurs acteurs ont réalisé des épisodes pour cette 6e et dernière saison : les épisodes 1 et 9 ont été mis en scène par Kevin Alejandro alias Dan et DB Woodside a réalisé l'épisode 8. On sait cependant que l'un des épisodes est intitulé "Goodbye Lucifer" ce qui avait pas mal affolé les fans.

Les nouveaux personnages qui débarquent

Qui dit nouvelle saison dit nouveaux personnages. Deux nouvelles actrices sont déjà annoncés au casting de la suite de Lucifer. Merrin Dungey vue dans Big Little Lies incarnera Sonya, une flic qui "va former un duo inattendu avec Amenadiel" selon l'annonce de casting. Autre nouvelle venue ? Brianna Hildebrand (Deadpool) qui jouera Rory, un "ange à la fois rebelle, angoissé et toujours prêt à créer quelques problèmes". On imagine aussi qu'on reverra aussi Scott Porter, introduit à la fin de la saison 5. Son personnage, Carol Corbett, était un ami proche de Dan qui voulait le caser avec Ella (Aimee Garcia).