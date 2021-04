Lucifer saison 5, partie 2 : la bande-annonce explosive qui oppose Michael et Lucifer

Après avoir été sauvée par Netflix, Lucifer a fait son retour pour sa saison 4 en mai 2019. Mais pour sa saison 5, la série fait durer le plaisir : une première partie de 8 épisodes a été mise en ligne en août 2020. La 2e partie arrive enfin et ce n'était pas trop tôt ! Rendez-vous le 28 mai pour découvrir la suite de l'affrontement entre Michael et Lucifer.

Michael VS Lucifer dans la bande-annonce

Si la suite de la saison 5 de Lucifer devrait débuter juste après l'arrivée de Dieu (Dennis Haysbert) pour séparer ses fils, on dirait qu'il y aura une petite accalmie chez les Morningtar. Mais ça ne va pas trop durer... Lucifer (Tom Ellis) va devoir faire face à l'arrivée de son père sur Terre ce qui ne va pas être très facile à vivre pour lui. Mais quand Dieu annoncera vouloir prendre sa retraite, Luci y verra une opportunité : devenir Dieu à sa place. Et c'est là que ça coince puisque Michael ne sera pas décidé à le laisser faire. Bref, les deux frères n'ont pas fini de s'affronter et ça va saigner !

Cette première bande-annonce de la partie 2 de la saison 5 de Lucifer montre donc des dîners de familles gênants, tease le retour d'Eve (Inbar Lavi) avec une image rapide mais aussi des tensions (déjà) entre Chloe (Lauren German) et Lucifer. Tout n'est pas simple pour le plus sexy des diables !

Une saison 6 commandée

Cette partie 2 de la saison 5 ne marquera pas la fin de Lucifer : si elle a d'abord été annoncée comme la dernière saison, Netflix a finalement décidé de donner une saison 6 à la série. Elle a déjà été tournée et sera composée de 10 épisodes. Elle devrait être disponible en 2022.