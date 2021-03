Lucifer saison 5 partie 2 : la date de sortie dévoilée, rendez-vous le...

D'abord annulée par la FOX après 3 saisons, Lucifer n'a jamais été aussi populaire que depuis qu'elle a fait son arrivée sur Netflix. La plateforme a décidé de sauver la série portée par Tom Ellis et de lui donner une saison 4 puis une saison 5. D'abord annoncée comme la dernière, cette 5e saison divisée en deux parties aura finalement une suite puisque le tournage de la 6e saison (et vraiment dernière cette fois) va bientôt se terminer. Depuis la sortie des épisodes de la partie 1 de la saison 5 en août 2020, on attendait la suite avec impatience. Et l'attente est bientôt terminée !

Lucifer de retour le...

Quelques heures seulement après avoir annoncé la date de sortie de la saison 2 de Sky Rojo, Netflix a aussi comblé tous les Lucifans ce lundi 29 mars en dévoilant la date de mise en ligne des épisodes de la partie 2 de la saison 5. Rendez-vous le vendredi 28 mai pour découvrir 8 nouveaux épisodes inédits. Dans la suite, Lucifer (Tom Ellis) et Amenadiel (D.B. Woodside) ainsi que Michael vont devoir faire face à l'arrivée de Dieu, leur père. Le personnage avait fait son apparition à la toute fin de l'épisode 8. "Quand Dieu arrive, il y a énormément de chaos qui suivent avec lui". a teasé Dennis Haysbert qui incarne le personnage. C'est vrai qu'avant ça, c'était tranquille...

Des nouveaux au programme

Pour cette partie 2, Lucifer accueillera également quelques guests comme Rob Benedict (Supernatural) dans le rôle d'un mercenaire qui va s'opposer à Chloe (Lauren German) et au LAPD, Scott Porter (Ginny & Georgia, Hart of Dixie) qui jouera un détective lié au passé de Dan (Kevin Alejandro) et qui va se rapprocher d'Ella (Aimee Garcia) ou encore Merrin Dungey (The Resident) qui va former un duo avec Amenadiel. Bref, on ne va pas s'ennuyer ! Rendez-vous dans moins de deux mois pour voir ça !