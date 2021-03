Sky Rojo saison 2 : la date de sortie de la suite déjà annoncée par Netflix

La saison 2 de Sky Rojo annoncée

La saison 1 de Sky Rojo vient à peine d'être mise en ligne sur Netflix, que la saison 2 fait déjà parler d'elle. Une surprise ? Pas tellement. Il y a quelques jours, Alex Pina et Esther Martinez Lobato (les créateurs de cette série espagnole) confiaient en interview que la suite était en réalité déjà prête, "On a écrit et tourné deux saisons, avec des fins ouvertes, en même temps".

Une technique à peu près semblable à celle utilisée pour Lupin portée par Omar Sy, également disponible sur la plateforme, qui va donc permettre à la série d'être de retour plus tôt qu'on ne l'aurait imaginé. Ainsi, c'est sur Twitter que la nouvelle a été confirmée, la saison 2 de Sky Rojo a déjà une date de sortie. Au programme ? C'est le 23 juillet prochain que les nouveaux épisodes seront disponibles sur le site de streaming.

Une suite déjà prévue ?

Une bonne nouvelle qui pourrait d'ailleurs ne pas être la dernière. Tandis que Netflix promet aux fans "La traque commence à peine" à travers une première bande-annonce, Alex Pina réfléchit de son côté à une saison 3. Le papa de la série l'a confié, ce projet tourne en boucle dans sa tête, "Nous écrivons au fur et à mesure pour voir où vont les personnages en post-production. Les personnages vont très loin, mais c'est seulement à la fin que vous savez s'il y aura une autre saison ou non."

Et en attendant les nouveaux épisodes, on vous propose de découvrir nos théories sur la saison 2 de Sky Rojo, qui s'annonce encore plus folle et passionnante que la saison 1.