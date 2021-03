Lupin saison 2 : Omar Sy reprend du service dans la première bande-annonce

Avant même la sortie de la partie 1 de Lupin, Netflix a décidé de renouveler la série pour une partie 2 (ou saison 2). Elle n'a pas non plus attendu le retour des spectateurs pour lancer le tournage de la suite : "C'est en boîte, ça a déjà été tourné et très bien tourné par deux réalisateurs que l'on va bientôt annoncer et qui sont incroyables", a le réalisateur Louis Leterrier seulement quelques jours après la mise en ligne de la saison 1. Une très bonne stratégie de la part de la plateforme puisque Lupin est devenue la série française la plus populaire à l'étranger.

Lupin saison 2 se dévoile avec un premier teaser

Les abonnés Netflix sont désormais impatients de découvrir la saison 2. Ils doivent malheureusement patienter jusqu'à cet été pour mater les nouveaux épisodes, mais on a une bonne nouvelle pour vous : la première bande-annonce de la partie 2 de Lupin est là ! Une première bande-annonce dans laquelle Assane (Omar Sy) est prêt à tout pour retrouver son fils Raoul enlevé par l'homme de main de Pelligrini : "Tu touches à un cheveu de mon fils, je te tue", menace-t-il dans le teaser. Un message clair, net et précis !

En tout cas, Louis Leterrier a assuré à Allociné que la suite sera à la hauteur de la partie 1 : "Je suis comme vous, j'ai rendu ma copie et maintenant je suis spectateur. J'ai tellement hâte de découvrir ce qu'ils ont fait. J'ai accès aux rushs et j'ai regardé ce qu'ils ont fait. Si vous avez aimé cette partie, vous allez trouver la deuxième partie absolument incroyable." On a hâte !