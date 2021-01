Lupin : Omar Sy avoue avoir "flippé" pour une scène de cascade en particulier

Omar Sy a avoué avoir "flippé" pour une cascade dans Lupin

La saison 1 de Lupin cartonne sur Netflix, aussi bien en France qu'aux Etats-Unis et dans d'autres pays. La série française avec Omar Sy qui incarne Assane Diop, un Arsène Lupin des temps modernes, a même déjà une saison 2 prévue. La saison 2 de Lupin a déjà été tournée mais n'a pas encore de date de diffusion. Même si une erreur s'est glissée dans la série, repérée par Décathlon, tout le monde est fan, y compris des stars comme Sharon Stone. Mais sur le tournage de la saison 1, Omar Sy a confié à Madame Figaro avoir eu peur du danger pour une scène de cascade. Attention spoilers sur l'épisode 1 de la saison 1 de la série !

"Dans l'épisode 1, la scène où on me suspend par le balcon et que je suis dans le vide" a-t-il expliqué, "là j'ai flippé". Une séquence bluffante qui devait aussi être impressionnante à tourner. Pour le coup lors de cette cascade, l'acteur était inquiet pour sa vie. En plus, Omar Sy a précisé que c'était au début du tournage : "C'est les premiers jours, on découvre les cascadeurs, on découvre l'équipe...". "La confiance, ça se gagne, hein" a-t-il ajouté en riant, "on regarde ces gars avec qui on n'a jamais travaillés, on voit comment ils bossent...".

"J'étais juste à la merci de l'autre acteur"

Le comédien qui a tourné une caméra cachée incognito dans le métro parisien pour coller une affiche de Lupin (sans se faire reconnaître) a aussi déclaré : "C'est pas comme un saut, ou une bagarre, ou de la conduite, où on maîtrise un peu, là j'étais juste à la merci de l'autre acteur et de la sécurité, j'étais complètement passif. Je n'aime pas trop cette position". Malgré sa peur de tourner cette cascade dangereuse, Omar Sy et les équipes de cascadeurs ont fait le job : "On l'a fait, ça s'est très bien passé et ça a donné le ton pour le reste".