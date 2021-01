Lupin partie 2 bientôt sur Netflix : la suite avec Omar Sy déjà tournée !

Après Mortel, Plan Coeur, Marianne, Vampires, La Révolution ou encore Family Business, attendue pour une saison 3, Netflix a lancé sa nouvelle série française, Lupin, avec Omar Sy, le 8 janvier 2021. Si vous avez déjà maté les 5 épisodes de la partie 1, vous êtes sûrement impatients de découvrir la suite de la version moderne d'Arsène Lupin, le célèbre cambrioleur/gentleman. Eh bien, on a une bonne nouvelle pour vous : la partie 2 est déjà tournée.

Bientôt la partie 2 de Lupin !

C'est le réalisateur Louis Leterrier qui a annoncé l'info lors d'un podcast avec Allociné : "C'est en boîte, ça a déjà été tourné et très bien tourné par deux réalisateurs que l'on va bientôt annoncer et qui sont incroyables. Je suis comme vous, j'ai rendu ma copie et maintenant je suis spectateur. J'ai tellement hâte de découvrir ce qu'ils ont fait. J'ai accès aux rushs et j'ai regardé ce qu'ils ont fait. Si vous avez aimé cette partie, vous allez trouver la deuxième partie absolument incroyable."

La partie 2 (ou saison 2) de Lupin n'a pas encore de date de sortie sur Netflix, mais si l'on se fie à ces révélations, elle devrait arriver prochainement. En attendant, Omar Sy, lui, espère déjà plusieurs autres saisons : "Evidemment, quand on démarre une série, on espère qu'il n'y aura pas qu'une seule saison. (...) D'autant plus avec un personnage comme celui-là. maintenant que j'ai fait 10 épisodes avec Lupin, j'ai très envie de le retrouver (...) J'espère qu'il y en aura d'autres, en tout cas, je suis prêt !", a confié l'acteur à 20 minutes.