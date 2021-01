Lupin saison 2 : bientôt une suite pour la série de Netflix ? Omar Sy est prêt

Vous avez déjà dévoré les 5 épisodes de la saison 1 de Lupin, la nouvelle série française de Netflix mise en ligne ce vendredi 8 janvier 2021 ? Bonne nouvelle, l'histoire est loin d'être terminée. Premièrement, une seconde partie - également composée de 5 épisodes, a déjà été tournée et sera proposée d'ici quelques semaines/mois sur la plateforme. Deuxièmement, Omar Sy - l'interprète de ce gentleman cambrioleur, a révélé avoir envie d'aller encore plus loin avec cette fiction.

Une saison 2 possible ?

Au micro de 20minutes, le comédien, interrogé sur une possible saison 2, a dans un premier temps plaisanté, "J'ai signé un contrat pour trente-six saisons, jusqu'à mes 73 ans !", avant de confirmer sérieusement son souhait de poursuivre l'aventure avec un tel personnage, "Evidemment, quand on démarre une série, on espère qu'il n'y aura pas qu'une seule saison. (...) D'autant plus avec un personnage comme celui-là. maintenant que j'ai fait 10 épisodes avec Lupin, j'ai très envie de le retrouver !"

Bien évidemment, Omar Sy n'a encore aucune certitude concernant l'avenir de Lupin, mais il est motivé comme jamais, "J'espère qu'il y en aura d'autres, en tout cas, je suis prêt ! On verra" et est même persuadé ne pas être le seul dans ce cas, "Et je pense que c'est pareil pour Gaumont et Netflix."

Le rôle parfait pour Omar Sy

A l'écouter, on peut d'ailleurs compter sur lui pour se battre pour ça. La raison ? Il n'existe pas meilleur rôle pour lui aujourd'hui, "Pour un acteur, Lupin est le jouet idéal. Il joue lui-même d'autres personnages. Et il permet de jouer tout un tas de choses : il est dans le drame, mais aussi léger, marrant, séducteur ou dans l'action. Il y a aussi une part de mystère chez lui."

Bref, si une saison 2 n'est pas encore officielle, préparez-vous tout de même à suivre Lupin pendant encore quelques années.