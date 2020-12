Lupin : Omar Sy organise le casse du siècle dans la nouvelle série de Netflix (bande-annonce)

L'année 2021 débutera parfaitement. En plus d'un nouveau Christmas Special de Doctor Who attendu le 1er janvier sur la BBC en Angleterre, c'est le 8 janvier prochain que Netflix mettra en ligne la saison 1 de Lupin, sa nouvelle série originale française portée par Omar Sy. Et on peut le découvrir dans une première bande-annonce, le résultat promet d'être incroyable.

Omar Sy prépare le casse du siècle

Dans cette fiction inédite, Omar Sy se glissera dans la peau d'Assane Diop, un arnaqueur très spécial. Inspiré depuis son enfance par les aventures d'Arsène Lupin, il va en effet mettre au point un cambriolage de grande envergure afin de venger son père, accusé 25 ans plus tôt d'un crime qu'il n'a jamais commis, ce qui lui a malheureusement coûté la vie.

Un synopsis prometteur sur le papier qui ne devrait pas nous décevoir à l'écran. Si l'on se fie à la vidéo dévoilée par la plateforme de streaming, Lupin possèdera tous les ingrédients nécessaires pour nous en mettre plein les yeux : un plan de génie à la Michael Scofield, une réalisation dynamique et ambitieuse, de l'humour, des twists à la chaîne comme on les aime et un joli casting composé entre autres de Ludivine Sagnier, Soufiane Guerrab, Antoine Gouy, Shirine Boutella, tandis que certains épisodes seront réalisés par Louis Leterrier (Insaisissables, Le Transporteur...). Que demander de plus ?

Enfin une création originale française à la hauteur de ce que Netflix peut faire à l'étranger ? On y croit !