Lupin : Omar Sy en génial gentleman cambrioleur dans une bande-annonce passionnante

Netflix vient de l'annoncer, c'est en janvier 2021 que la plateforme proposera au public sa toute nouvelle série française. Et après avoir expérimenté la politique (Marseille), la comédie (Plan Coeur, Family Business) et l'horreur (Marianne), le site de streaming s'attaquera à un nouveau genre : le policier mêlé à l'aventure avec Lupin, dans l'ombre d'Arsène.

Omar Sy, gentleman cambrioleur

Au programme ici ? Omar Sy se glissera dans la peau du plus célèbre gentleman cambrioleur. Ou plutôt, de son héritier. On peut le découvrir à travers la première bande-annonce inédite, ce nouvel héros incarné par le comédien Césarisé devrait en effet s'inspirer du véritable Arsène après avoir hérité "d'un livre qui est bien plus qu'une histoire" centré sur ce personnage mythique.

A l'heure actuelle, il est difficile de véritablement comprendre ce que cela signifie (le livre en question est-il un journal de bord d'Arsène ? Une sorte de notice géante ? Un exemplaire qui se transmet de génération de cambrioleurs en génération de cambrioleurs qui prennent tous le même pseudo ?), mais les premières images nous promettent déjà une série digne de l'oeuvre de Maurice Leblanc. Omar Sy passera son temps à se déguiser et verra son personnage se mettre en danger et déjouer la police afin de mener à bien ses plus beaux coups. Côté réalisation, on peut dans le même temps espérer de jolis plans et en prendre plein les yeux grâce à une mise en scène inventive.