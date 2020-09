Family Business saison 2 : Jonathan Cohen balance par quoi la weed est remplacée sur le tournage

Alors que la beucherie des Hazan fonctionne plutôt bien dans la saison 2 de Family Business, Joseph (Jonathan Cohen) décide de tout arrêter pour avoir une chance de revoir ses enfants. Sauf que le reste de la famille souhaite continuer le trafic. Joseph se retrouve donc bloqué avec l'ultimatum lancé par Aïda, il décide alors de faire croire à son père Gérard, sa soeur Aure, sa grand-mère Ludmyla, son pote Olivier et la petite amie de ce dernier, Clémentine, qu'une bande rivale leur en veut. Le début des problèmes...

"Les gens vont être très déçus"

En parallèle, la famille Hazan continue de travailler pour Jaurès (Tamar Baruch) et de lui fournir sa weed. Elle n'a pas non plus arrêté sa consommation personnelle, mais, comme vous vous en doutez, Jonathan Cohen, Gérard Darmon, qui est partant pour une saison 3 de Family Business, Julia Piaton ou encore Liliane Rovère ne fument pas réellement de la marijuana dans la série Netflix. Du coup, par quoi est-elle remplacée dans les joints ?

Le secret a été révélé par l'interprète de Joseph dans une interview accordée à l'Huffington Post : "La plupart de temps c'est des herbes de Provence ou du tabac. Mais il n'y a jamais eu de weed dans aucun des joints. Moi, je fais des bad-trip. A chaque fois que j'ai fumé un truc, ça s'est fini une fois sur 3 en bad-trip. Je ne prendrai jamais le risque... et ce n'est pas le but de jouer défoncé."

Jonathan Cohen reconnaît que "les gens vont être très déçus" : "Ca fait partie de la vie. On est déçu et parfois, on est surpris. C'est le cinéma." D'autant plus que consommer et trafiquer de la weed est complètement illégal en France et pas que.